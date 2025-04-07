صور لأطفال عارية وتهديد بالخطف.. الجنايات تعاقب صاحب شركة برمجة لاتهامه بهتك عرض طفلين

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "3" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بمعاقبة صاحب شركة برمجة تسويق الكتروني، بالسجن المشدد 15 عامًا، في واقعة اتهامه بهتك عرض طفلين، كما أمرت المحكمة بإعدام الصور المتحصلة بالجريمة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمود عبد الحميد سليمان وياسر علي الزيات وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14108 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6794 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "ح.إ"، هتك عرض المجني عليهما الطفلين "م. م" و"م. م"، حال عملهما بشركته بأن خدعهما متحايلاً على حداثة أعمارهما و احتياجهما للأموال فلامس مواطن عفة الثاني وكان ذلك تحت أعين عدسة هاتفه المحمول مع علمه بأنهما دون سن الثمانية عشر عامًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة، في التحقيقات أن صاحب شركة البرمجة، هدد طفلين آخرين "ي.م"، و"ع.ب"، كتابةً بإفشاء أمورهما و خطفهما إذا لم ينصاعوا لأوامره باستمرارية إرسال مقاطع مرئية عارية يظهرا فيها مواطن عفتهما، مُستغلا حداثة سن المجني عليهما واحتياجهما للأموال، و ارتكابهما الفجور حال كونهما لم يتما ستة عشر عامًا.



وأوضحت النيابة العامة أن المتهم عرض حياة الأطفال "م. م"، و"م. م"، و"ي. م"ع. ب"، و"ا. أ"، وآخرين للخطر بأن عرض أمنهم وأخلاقهم وصحتهم، وتعمد إزعاجهم ومضايقتهم عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصال، بأن تعدى على حرمة الحياة الخاصة للأطفال، والتقط واحتفظ عن طريق الشبكة المعلوماتية صورا ومقاطع مرئية عارية لهم تنتهك خصوصية كل منهم وذويه دون رضاه.

واستجوبت النيابة العامة الطفلين "م.م"، و"م.م"، وأكدا أنهما على إثر علاقة عملهما في الشركة خاصة المتهم، إستدرجهما مُستغلا حداثة عمرهما و حاجتهما للمال، فهتك عرضهما بأن التقط لهما صورا وفيديوهات بهاتفه المحمول حال قيامه بأفعال أشياء مخلة بالشرف، نظير إعطائهما مبالغ مالية في حال تلبية مّطلبه، بينما "ا.أ" أفاد بأنه تواصل مع المتهم عن طريق "سناب شات"، وأغراه الأخير بالأموال نظير تصوير مقاطع مرئية لمواطن عفته مستغلا حداثة عمره وسوء وضعه المادي.

وقال "ع.ب" المجني عليه الأخير في تحقيقات النيابة العامة، إنه تعرف على المتهم عن طريق واتساب واستدرجه للحصول منه على مقاطع مرئية عارية مقابل مبالغ مالية، وهدده بالخطف إذ لم ينصاع لأوامره بإرسال مقاطع عارية بغرض نشرها.

وثبت بتقرير الفحص الفني الخاص بالهواتف المحمولة ملك بالمتهم، بمعرفة النيابة العامة بوجود العديد من المحادثات على تطبيق "واتس آب"، وصور مرئية ومقاطع مرئية جاء بمضمونها هتك عرض الطفلين، وتحصل المتهم على مقاطع مرئية وصور مرئية عارية للعديد من الأطفال ومنهم طفلين آخرين، نظير تحويلات مالية إليهم، وجاء بأحد تلك المحادثات اقتصار المتهم على الفئة العمرية التي دون سن السادسة عشر عاما.



وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، لما نسب إليه من اتهامات والتى أصدرت قرارها ضد المتهم.