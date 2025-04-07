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"خنقه وألقى جثته من أعلى الجبل".. كيف أنهى المتهم حياة سائق أوبر؟

09:09 م الإثنين 07 أبريل 2025
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كتب- أحمد عادل:
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل سائق "أوبر" حلوان المتغيب منذ ليلة وقفة عيد الفطر على يد أحد الأشخاص، بهدف سرقة سيارته، عن تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، وهناك أجهز عليه بخنقه باستخدام يديه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات أنه فشل في التخلص من الجثة، وقرر الاستعانة بشقيقه، وتعاونا على وضع الجثة في حقيبة السيارة وإحضارها إلى منطقة 15 مايو.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين قاما بالتخلص من الجثة بإلقائها من فوق منطقة جبلية وأخفيا السيارة تمهيدًا لبيعها، وسرقا متعلقات المجني عليه الشخصية.

وكانت ابنة السائق المتغيب قد نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت فيه بتغيب والدها منذ 5 أيام، عقب توجهه لتوصيل أحد الزبائن إلى محافظة الإسكندرية.

وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سائق أوبر حلوان مقتل سائق
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