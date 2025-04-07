النيابة الإدارية تشارك في فعاليات المعسكر التعريفي لبرلمان طلائع مصر باستخدام التصويت الإلكتروني

كتب- أحمد أبو النجا:

شاركت النيابة الإدارية في فعاليات الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي لمسئولي البرلمان، الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات، حول إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر، وذلك تحت شعار "علم، إبداع، قيادة، مسئولية".

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الفعالية التي جرت يوم الاثنين، في مركز التعليم المدني بالجزيرة، تناولت تطبيق نظام التصويت عن بعد لأول مرة، وذلك بهدف تعميم تجربة التصويت المميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكل الجهات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

خلال الجلسة، قدم المستشار محمد عبد المعطي، عضو اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، عرضًا توضيحيًا مفصلاً حول مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تسجيل بيانات أعضاء الجمعية العمومية، مرورًا بتقديم طلبات الترشح وفحص الطعون، وصولًا إلى عملية التصويت عن بعد، باستخدام منظومة الانتخابات الإلكترونية التي تضمن أعلى مستويات الأمان والتشفير. وقد تم الإعلان عن نتائج الانتخابات بشكل فوري على المنصة الرقمية.

يُذكر أن انتخابات برلمان الطلائع ستتم تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، وبمشاركة أكثر من 51,000 شخص من أصحاب حق التصويت، وسيتم استخدامها كحالة نموذجية لتعميم التجربة على انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.