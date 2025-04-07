9 أبريل محاكمة 7 متهمين في واقعة "فتاة ترسا"

كتب- رمضان يونس:

حددت محكمة الجنح المختصة بالجيزة جلسة 9 أبريل الجاري لنظر محاكمة 7 متهمين في واقعة التعدي بالضرب على "فتاة ترسا"، وذلك بعد إحالة القضية من دائرة أخرى لعدم الاختصاص.

وأحالت نيابة العمرانية الجزئية بالجيزة 7 متهمين إلى محكمة الجنح، بتهمة التعدي على "فتاة ووالدها" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة ترسا". وجهت النيابة العامة للمتهمين الـ 7، منهم 5 محبوسين و2 هاربين، تهم البلطجة، فرض السيطرة، ترهيب المواطنين، حيازة سلاح، والتعدي بالضرب.

أكد الدكتور "يحيي"، والد "نور" المعروفة بـ "فتاة ترسا"، أن المتهمين اعتذروا أمام أسرته وأهالي المنطقة، وطالبوا بالتصالح. وأضاف أن الاعتذار الذي تم أمام الأهالي ووساطة عدد من كبار المنطقة، دفعه للعفو عن الطالبة المتهمة التي تعد في سن ابنته.

وشهدت مراسم الصلح، تواجد كبار منطقة الطالبية وعدد من أهالي الطرفين، حيث قدمت أسر المتهمين اعتذارًا لوالد "فتاة ترسا" عن الواقعة. وانتهت الجلسة العرفية بذبح عجل كنوع من الاحتفال بإنهاء الأزمة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على "فتاة ترسا" ووالدها في منطقة الطالبية بالجيزة. تبين أن الحادث وقع بعد أن اعتقد الطرف الثاني أن أحد أبناء المبلغ قام برشق الطالبة بكيس مياه في المدرسة، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.