النيابة العامة تبدأ تحقيقات موسعة في وفاة سوداني داخل شقة بالدقي

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة في العثور على جثة مواطن سوداني داخل شقته بمنطقة الدقي، وذلك لفك لغز الحادث وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.

وتم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة، بالإضافة إلى فحص كافة الأدلة المتاحة لتحديد إذا ما كان هناك أي شبهة جنائية.

كما أخطرت النيابة السفارة السودانية لتولي حضور التحقيقات واستلام جثمان المتوفى بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الدقي بالعثور على جثة الشخص داخل شقته. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

رجال المباحث قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ملابساته ومعرفة الأسباب المحتملة للوفاة، كما يتم العمل على ضبط الجاني إن وجد.