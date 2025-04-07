الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فتاة أسفل عقار في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة أسفل عقار في منطقة بولاق الدكرور، وذلك في محاولة لحل لغز الحادث وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بشارع التحرير. فور تلقي البلاغ، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجثة تعود لفتاة تدعى "بسملة.م."، 15 عامًا، وقد سقطت في ظروف غامضة من الطابق السابع في العقار رقم 28.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، لفحص الواقعة والتحقيق في ملابسات الحادث. يتم التحقيق فيما إذا كانت الفتاة قد اختلت توازنها وسقطت، أو قفزت للتخلص من حياتها، أو تم إلقاؤها من أعلى. ويُحاول رجال الأمن تحديد ما إذا كان هناك أي شبهة جنائية وراء الحادث.

تم إيداع الجثة في ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات الشرطة تمهيدًا للتصريح بالدفن.