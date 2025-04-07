غرامة تصل إلى 300 جنيه.. تحرير 542 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 44891 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 826 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 دراجة نارية مخالفة و25471 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تم ضبط 2 مخالفة موقف عشوائي، و542 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة شروط التراخيص

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفقًا لقانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.