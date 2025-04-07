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دراجة نارية تسير عكس الاتجاه تُسقط عصابة سرقة حقيبة يد في الجيزة

12:34 م الإثنين 07 أبريل 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وسرقة حقيبة يد تحتوي على متعلقاته الشخصية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (لهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. كما أرشدوا عن المبلغ المالي المستولى عليه، وأوضحوا أنهم قاموا بإلقاء باقي المسروقات بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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دراجة نارية سرقة حقيبة يد الجيزة
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