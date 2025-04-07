بلاغ من أخيها كشف الجريمة.. تفاصيل مثيرة في واقعة احتجاز سيدة بالمطرية

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم باحتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة، وذلك في إطار جهود كشف ملابسات ما تم الإبلاغ عنه لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، من قِبل مالك محل ملابس (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، بتضرره من قيام إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم) باحتجاز شقيقته داخل مسكنها.

وبالفحص، تبين أن السيدة المشار إليها، بمعاونة نجلي شقيقها، قامت باستدراج شقيقة المُبلغ إلى سيارتها الخاصة، واقتيادها إلى مسكنهم، حيث اعتدوا عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وأجبروها على توقيع إيصالَي أمانة، وذلك بسبب شكهم في قيامها بسرقة جهاز إلكتروني من داخل مسكنهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وإيصالي الأمانة المذيلين بتوقيع المجني عليها، بالإضافة إلى هاتف محمول خاص بالمشكو في حقها، والذي بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابهم للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.