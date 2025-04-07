رحلات وهمية وتذاكر كاذبة.. سقوط شركتين سياحيتين للنصب قبل الحج

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة، وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وتشديد الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام بعض القائمين عليها بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

وقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار"، قيام شركتين غير مرخصتين بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية، وإيهامهم بأنهما شركتان مرخصتان، وذلك على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة الشركتين، وعُثر بداخلهما على (أختام - جوازات سفر - تأشيرات سفر دينية - تأشيرات زيارة - كروت بيانات لراغبي السفر - دفاتر تحصيل نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات الخاصة ببرامج سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.