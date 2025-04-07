"دهس وفرار".. الداخلية تكشف غموض حادث وفاة شاب في النزهة

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط سائق، لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، وذلك في إطار جهود كشف ملابسات ما ورد لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من إحدى المستشفيات، بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم، متأثرًا بإصابته إثر اصطدام "ميني باص" تابع لإحدى شركات النقل الجماعي به أثناء عبوره الطريق، ولاذ قائد المركبة بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا فراره بخشيته من التعرض للمساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.