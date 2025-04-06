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نجت الأم وماتت رضيعتها.. والسبب حائط منزل بأبو النمرس

10:23 م الأحد 06 أبريل 2025

انهيار جدار منزل

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كتب - محمد شعبان:

أصيبت ربة منزل وفارقت رضيعتها الحياة سقط عليمها حائط بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، الأحد.

تلقى مأمور مركز أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى شبرامنت المركزي جثة ومصابة.

التحريات الأوبية بينت مصرع الطفلة غزل 8 شهور وإصابة منى إبراهيم 36 عاما إثر سقوط حائط منزل عليهما بقرية زاوية أبو مسلم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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