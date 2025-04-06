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اعترافات المتهمين بقتل صاحب شركة مقاولات بالتجمع

09:54 م الأحد 06 أبريل 2025

أرشيفية- جثة

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كتب- محمود الشوربجي:

أقر المتهمان بقتل صاحب شركة مقاولات بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بعد اكتشاف المتهم الأول ارتباط المجني عليه بعلاقة غير شرعية بشقيقته.

وقال المتهم إنه قرر الانتقام من الضحية والاستعانة بالمتهم الثاني لمساعدته في قتل المجني عليه.

أشار إلى تقطيع جثة الضحية لأجزاء عقب قتله؛ وتركها بالشقة محل الواقعة.

ومن جانبها أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا اليوم الأحد، بشأن العثور على جثة صاحب شركة مقاولات مقطعة إلى أشلاء داخل مسكنه بالقاهرة الجديدة.

وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات ما تبلغ بتاريخ 5 الجاري لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه مقتل والده ( صاحب شركة مقاولات ) وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم.

أضافت الداخلية في بيانها، أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان مقيمان بنطاق محافظة القاهرة).

وأمكن ضبط متعلقات المجني عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جريمة قتل وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة مقتل صاحب شركة مقاولات
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* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
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