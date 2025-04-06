تفاصيل تعدي 3 أجانب على عاطل بسبب معاكسة صديقته بالقاهرة

كتب- محمد الصاوي:

نجحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات وقوع مشاجرة بين 4 أشخاص بمنطقة عين شمس.

أشارت تحريات مباحث القاهرة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن سبب المشاجرة خلاف على معاكسة فتاة قام صديقها بالتدخل ومعاتبة المتهمين فقاموا بالتعدي عليه بالضرب.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس؛ تضمن ورود بلاغًا من الأهالي أفاد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت فرق المباحث إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات، التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل مصاب بجرح قطعي بالساق اليسرى وطرف ثان 3 أشخاص بحوزتهم 2 سلاح أبيض جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة سبب نشوب المشاجرة، حيث تبين قيام الطرف الثاني بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة، من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.