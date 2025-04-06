متهم جديد وخطة انتقام دموية... كواليس تقطيع جثة مقاول بالقاهرة الجديدة

القاهرة - مصراوي:

فى أقل من 24 ساعة كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث العاصمة كواليس مقتل صاحب شركة مقاولات عثر على أشلائه داخل شقة بالقاهرة الجديدة.

بتاريخ 5 الجارى تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخص باكتشافه مقتل والده (صاحب شركة مقاولات) وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان مقيمان بنطاق محافظة القاهرة )، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته.

العقل المدبر استعان بآخر وتوجها لمحل إقامة المجنى عليه والتعدى عليه مما أودى بحياته، وأمكن ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.