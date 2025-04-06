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"الأموال العامة" تصدم تاجر عملة حاول غسل 80 مليون جنيه

06:24 م الأحد 06 أبريل 2025

عملية غسيل أموال

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القاهرة - مصراوي:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية ضد شخص بالقاهرة؛ متهم بغسل أموال تحصل عليها من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

التحريات أثبتت أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى نفذها بمبلغ 80 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة والأجهزة المعنية بالوزارة.

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