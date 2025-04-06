"خطيب أخته سلمه".. كواليس فيديو استعراض "عبده موتة" للسلاح في أسيوط

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلاله شخص يطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش والادعاء بإمتلاكه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (خراط - مقيم بدائرة قسم شرطة أسيوط) وبحوزته (طبنجة صوت - فرد خرطوش) الظاهرين بمقطع الفيديو.

وأقر المتهم بوجود خلافات مصاهرة مع خطيب شقيقته (عامل – مقيم بدائرة القسم)هدده الأخير بنشر الفيديو الذى تم تصويره منذ عام ونصف، وبتفتيش ورشة الخراطة الخاصة بوالده لم يتم العثور على ثمة أسلحة نارية.