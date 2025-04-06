اختناق عاملين سقطا داخل بالوعة صرف بأطفيح

كتب - محمد شعبان:

أصيب عاملان بحالة اختناق؛ إثر سقوطهما داخل بالوعة صرف صحي مركز أطفيح جنوب الجيزة، الأحد.

تلقى مأمور مركز أطفيح بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخصين ببالوعة صرف بقرية صول.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط عاملين من شركة الصرف الصحي في بالوعة بجوار المعهد الديني مما أسفر عن إصابتهما بحالة اختناق.

المصابان نقلا إلى مستشفى أطفيح للعلاج، وتحرر المحضر اللازم وأخطر حكمدار الجيزة.