ضربه بالمطواة.. النيابة تحيل المتهم بقتل عمه في الوراق للجنايات

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة المتهم بقتل عمه في منطقة الوراق للمحاكمة الجنائية.

تلقى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلة، نتج عنها قتيل ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف مالي بين شقيقين، وتدخل فيها أبناء كل منهما.

وأثناء المشادة، قام نجل أحد الشقيقين بطعن عمه باستخدام سلاح أبيض (مطواة)، وعندما شاهد نجل الطرف الآخر إصابة والده، قام هو الآخر بطعن عمه، مما أسفر عن وفاته في الحال.

تم نقل جثة الضحية إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.