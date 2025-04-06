للمرة الثانية.. قرار قضائي جديد بشأن سرقة جواهرجي بالعجوزة

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين في واقعة سرقة محل مجوهرات بالعجوزة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من جواهرجي في العجوزة يفيد بقيام مجهولين باقتحام محل الصاغة الذي يعمل فيه، وسرقة مشغولات ذهبية بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبتشكيل فريق بحث، توصلت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة العجوزة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية.