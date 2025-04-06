إعلان

للمرة الثانية.. قرار قضائي جديد بشأن سرقة جواهرجي بالعجوزة

04:48 م الأحد 06 أبريل 2025

سجن - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين في واقعة سرقة محل مجوهرات بالعجوزة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من جواهرجي في العجوزة يفيد بقيام مجهولين باقتحام محل الصاغة الذي يعمل فيه، وسرقة مشغولات ذهبية بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبتشكيل فريق بحث، توصلت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة العجوزة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنح شمال الجيزة واقعة سرقة محل مجوهرات الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق