تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم الأول في "أحداث شغب عابدين" لـ18 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم الأول في القضية رقم 699 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث شغب عابدين"، إلى جلسة 18 مايو المقبل، لحضور المتهم من محبسه.

يُذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته هو عبد الرحمن أسامة حسن مصطفى، المتهم الأول في القضية، والذي صدر ضده حكم غيابي بجلسة 3 أبريل 2017، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بتهمتي حيازة مفرقعات، والتظاهر، واستعراض القوة.

وتعود أحداث القضية إلى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2014، حيث شهدت منطقة عابدين في القاهرة اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل الناشط سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل، وإصابة العديد من الأشخاص. كما تم اتهام عدد من المتهمين بالتجمهر، وحيازة أسلحة، والتظاهر دون تصريح، بالإضافة إلى تورطهم في أعمال عنف استهدفت قوات الأمن.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة، وإثارة الشغب، بالإضافة إلى التورط في أحداث العنف التي دارت في منطقة عابدين.