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نظر الطعن على قرار "الأعلى للإعلام" بإلغاء التحليل التحكيمي 4 مايو المقبل

04:23 م الأحد 06 أبريل 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حجز الطعن المقدم من المحامي محمد رشوان، ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن إلغاء الفقرة التحكيمية من البرامج الرياضية وتحديد مدتها بـ90 دقيقة، وذلك لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها، على أن تُنظر أولى الجلسات يوم 4 مايو المقبل أمام الدائرة الثانية بالمحكمة.

وجاء في الدعوى أن القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، وانتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة بنصوصه. وأشارت إلى أن الحالة التي آل إليها التحكيم المصري بعد صدور القرار تدل على أنه لم يُحقق تحسنًا بل أدى إلى نتائج عكسية.

وأضافت الدعوى أن تحديد مدة البرامج الرياضية بـ90 دقيقة يضر باقتصاد كرة القدم، ويؤثر سلبًا على سوق الإعلانات والرعاة، ويمثل تراجعًا عن المسار المتبع عالميًا في تغطية الأنشطة الرياضية.

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محكمة القضاء الإداري هيئة مفوضي الدولة
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