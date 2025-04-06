تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث جامعة الأزهر" لـ20 أبريل

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم رقم 35 في القضية رقم 7399 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث جامعة الأزهر"، إلى جلسة 20 أبريل المقبل، وذلك بناءً على طلبات الدفاع.

يُذكر أن المتهم ياسر أيمن محمد عبد الحميد هو المتهم رقم 35 في القضية، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2013، حيث شهدت جامعة الأزهر أحداث عنف شارك فيها طلاب منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، الذين نظموا مظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال شغب شملت حرق كنترول كلية التجارة ومنع الطلاب من أداء امتحاناتهم، كما أسفرت الأحداث عن تدمير أجزاء من منشآت الجامعة.

وفي إطار التحقيقات، تم اتهام 55 طالبًا، من بينهم 18 فتاة، بتخريب المنشآت الجامعية، وحرق كنترول الكلية، إضافة إلى تهديد الأمن الداخلي للجامعة، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتهم إلى المحاكمة.

وفي عام 2015، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا قضى بحبس المتهمين لمدة سنة، مع تغريمهم مبلغ 2.1 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجامعة. ورغم الطعون التي قدمها الدفاع ضد الحكم، قررت المحكمة تأجيل النظر في إعادة إجراءات المحاكمة إلى جلسة 20 أبريل، حيث يواصل الدفاع المطالبة بإلغاء بعض الأحكام الصادرة ضد المتهمين.