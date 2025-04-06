لورود التقرير.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية "تنظيم الجبهة الإسلامية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 3 متهمين، بينهم ربة منزل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم الجبهة الإسلامية"، إلى جلسة 19 مايو، وذلك لورود التقرير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

المتهمون في القضية هم: عمر هاني فاروق البسطويسي (28 عامًا، تاجر ملابس – محبوس)، وعامر جمعه صافي علي (30 عامًا، عامل زراعي – محبوس)، وسارة سيد رزق أبو سريع (31 عامًا، ربة منزل – هاربة).

وتعود أحداث القضية إلى الفترة بين عام 2014 وأكتوبر 2021، حيث تم اتهام المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد لترويع المواطنين والإخلال بالنظام العام، فضلًا عن استهداف القوات المسلحة والشرطة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس إلى المحاكمة الجنائية، حيث وجهت للمعتقلين تهمًا متعددة، من بينها تولي قيادة جماعة إرهابية، تمويل الإرهاب، حيازة سلاح ناري دون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.