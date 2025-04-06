تلميحات جنسية واعتداء بجذع شجرة .. جنايات الجيزة تعاقب عامل اعتدى على طالبة في الطريق العام

كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة؛ بمعاقبة عامل بالحبس عامين مع الشغل في واقعة اتهامه بالاعتداء بالضرب على طالبة في الطريق العام وإصابتها بعاهة مستديمة في العين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 12225 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمُقيدة برقم 5236 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "ي. و."، لأنه في غضون شهر فبراير 2024 ، احدث عمدًا إصابة المجني عليها "ن.م" وذلك بأن سدد لها ضربة استقرت بعيناها اليمني فأحدث إصابتها والتي نشأ على إثرها عاهة مستديمة التي يستحيل برؤها على نحو ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعرض للمجني عليها بالطريق العام وذلك بأن وجه إليها عبارات تحمل تلميحات جنسية على النحو المبين بالتحقيقات، وحيازة "جذع شجرة" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني لحيازته.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليها الطالبة وأكدت أنها أثناء تواجدها بالطريق العام أبصرت المتهم قادما في مواجهتها متعرضا عليها بتلميحات جنسية وما أن دفعته عن طريقها قام المتهم بجلب أداء "جزع شجرة" وتعدى عليها بالضرب، استقرت بعيناها اليمني محدثا ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وثبت بتقرير الطب الشرعي، إصابة المجني عليه "ن. م." إصابة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيّا كان نوعه وهي إصابة جائزة الحدوث وفق التصور الوارد بشهادة الشاهدة الأولي وتخلف لديها من جراء إصابتها ضعف في شدة الإبصار بالعين اليمني وحدة الإبصار بالعين اليسرى مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها حوالي 63%.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أدانته بالحبس عامين مع الشغل.