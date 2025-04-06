قرار قضائي بشأن اللاعب صالح جمعة في قضية نفقة طليقته

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة الأسرة بالتجمع، تأجيل الدعوى المقامة من طليقة لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة، بشأن مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية، لجلسة 27 أبريل الجاري، لسداد المبلغ.

وقال معتز الدكر، محامي طليقة اللاعب، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا بمنع صالح جمعة من السفر، بسبب تخلفه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

وأشار إلى أن هناك حكمًا صدر بمعاقبة اللاعب بالحبس لمدة شهر، لعدم سداده مبلغ النفقة المقررة.

كانت طليقة اللاعب قد أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بنفقة زوجية عن الفترة من عام 2019 وحتى 2020.

وفيما يتعلق باستئناف اللاعب على الحكم، قضت المحكمة بتعديله، وألزمته بدفع 35 ألف جنيه شهريًا كنفقة زوجية بنوعيها، بدءًا من تاريخ الامتناع وحتى انتهاء عدتها شرعًا، مع إلزامه بالمصروفات.