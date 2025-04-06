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مداهمة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم.. وضبط مليون قطعة

02:03 م الأحد 06 أبريل 2025

ضبط ألعاب نارية- أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

شنت قوات الأمن بقطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم حملة مداهمة استهدفت ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها في دائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم.

أسفرت الحملة عن ضبط القائم على إدارة الورشة وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في تصنيعها.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الألعاب النارية الفيوم مركز شرطة الشواشنة
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