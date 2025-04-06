خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 36 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، التي شُنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة، عن تحرير 46 ألفًا و342 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 36 ألفًا و374 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و972 مخالفة السير بدون تراخيص، 4 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص، و9 مخالفات دراجة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.