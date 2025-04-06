محمود يطلب تطليق زوجته: "بتصرخ عند سماع الأذان"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "محمود .ع"، 35 عامًا، برفع دعوى تطليق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررًا طلبه بسلوكها غير المعتاد عند سماع الأذان، حيث تبدأ بالصراخ المفاجئ دون أي سبب واضح.

وأكد محمود خلال حديثه لمصراوي أنه لم يكن يتوقع أن يصل زواجه الذي استمر 3 سنوات إلى هذا الحد من التوتر بسبب تصرفات زوجته الغريبة.

يحكي "محمود" أنه تزوج من "نادية.ع"، 30 عامًا، بعد قصة حب دامت لأشهر، وكانت تبدو في البداية شخصية طبيعية وودودة، لكن بعد فترة قصيرة بدأ يلاحظ تصرفات غريبة، خصوصًا عند دخول وقت الصلاة.

يقول "محمود": "في البداية، كنت أعتقد أنها تشعر بالتوتر أو التعب، لكن الأمر أصبح يتكرر في كل مرة يُرفع فيها الأذان. فجأة تبدأ بالصراخ، وتمسك برأسها كأنها تشعر بألم شديد، وأحيانًا تهرب إلى غرفة أخرى وتغلق الباب بقوة".

لم يتجاهل "محمود" الأمر، بل حاول التحدث معها مرارًا وتكرارًا لفهم السبب وراء هذا السلوك، لكنها كانت ترفض الحديث عن الموضوع، وتطلب منه عدم التدخل. وعندما عرض عليها زيارة طبيب نفسي، رفضت بشدة واتهمته بأنه يشكك في سلامتها العقلية.

أمام هذا الوضع، قرر محمود اللجوء إلى أحد الشيوخ، الذي نصحه بقراءة القرآن في المنزل لمعرفة ما إذا كان الأمر مرتبطًا بمشكلة روحية. لكن رد فعل زوجته كان عنيفًا، حيث بدأت بالصراخ أكثر، ورفضت البقاء في المنزل أثناء تشغيل القرآن الكريم.

بعد محاولات عديدة لإيجاد حل، قرر محمود أنه لا يستطيع الاستمرار في هذا الزواج، خاصة بعدما بدأت زوجته تتجنب أي حديث عن الدين أو الصلاة، وأصبحت عدوانية تجاهه كلما حاول فتح الموضوع.

يختتم "محمود" حديثه قائلاً: "أنا رجل متدين ولا يمكنني العيش مع شخصية ترفض حتى سماع الأذان. حاولت بكل الطرق، لكن الأمر أصبح يفوق احتمالي".

ورفضت زوجته الطلاق، فشجارا شهورًا حتى وصل الأمر إلى محكمة الأسرة ورفع محمود دعوى لتطليقها، والتي تحمل رقم 479 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.