كمين السويس يوقع عصابة الكيف بـ" 100 طربة حشيش"

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين في السويس، كانا يتخصصان في جلب المواد المخدرة والإتجار بها، وذلك بعد أن تم ضبطهما بحوزتهما 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن المتهمين – المقيمين بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية – كانا يخططان لجلب المواد المخدرة والإتجار بها، مستخدمين "أتوبيسًا وسيارة" في تحركاتهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين داخل نطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، حيث تم العثور على 100 كيلو جرام من الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.