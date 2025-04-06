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"الجوازات والهجرة" تواصل تقديم التيسيرات للحالات الإنسانية وكبار السن

12:50 م الأحد 06 أبريل 2025

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

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كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية جهودها في التيسير على المواطنين والمترددين، خاصة من الحالات الإنسانية وكبار السن، خلال إنهاء إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ الخدمة المجتمعية.

ورصدت الأقسام التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية، حيث تم استقبالهم بمقرات الإدارات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى التيسير على المواطنين في جميع المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية للمنظومة الأمنية المعاصرة.

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الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وزارة الداخلية المستندات الشرطية
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