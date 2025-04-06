"الوحدة مغلقة وتوقيع وهمي".. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد طاقم طبي في الدقهلية

كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

شملت قائمة الاتهام كلاً من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية كان قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع – بمباشرة التحقيق والتصرف، استنادًا إلى ما تم رصده بعددٍ من المواقع الإخبارية، بشأن ما أسفر عنه المرور المفاجئ للواء محافظ الدقهلية على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة، حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية، مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء عبد الرازق، تحت إشراف المستشار محمد السيد – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مدير إدارة المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية، والذي قدّم للنيابة تقريرًا أعده عقب تكليفه بالانتقال إلى الوحدة، وفحص الواقعة، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وتوزيع العمل والمناوبات المسائية بالوحدة.

وكشفت التحقيقات أن الوحدة الصحية قد تم افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخير كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة، وفقًا لجدول المناوبات الشهري المُعد مسبقًا. كما تبين أنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة، وانصرفوا جميعًا قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة – على خلاف الحقيقة – سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة.

كما ثبت أن المحالة الأولى – مديرة الوحدة – تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل خلال فترة المناوبة، وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين، مما أخلّ بانضباط العمل داخل الوحدة.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وافق المستشار هشام أبو مسلم – مدير الفرع – على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد الدالي، بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.

كما كلفت النيابة جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضبط وإحكام الرقابة على نظام العمل بالوحدات الصحية، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة خلال فترات المناوبة المسائية.