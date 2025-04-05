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قرار جديد من القضاء بشأن 73 متهمًا في قضية خلية التجمع

07:13 م السبت 05 أبريل 2025

مجمع محاكم بدر

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كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 17 مايو المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

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