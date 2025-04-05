لوحة سيارة مميزة بسعر ناري.. المزايدة تصل إلى 660 ألف جنيه

كتب- صابر المحلاوي:

تشهد بوابة مرور مصر الإلكترونية مزايدة مشتعلة على واحدة من أرقى وأغلى اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، حيث وصل سعر اللوحة التي تحمل الرقم «ب و ب 11» إلى 660 ألف جنيه مصري حتى الآن، مع مشاركة 5 متزايدين في السباق على اقتنائها.

ومن المقرر أن تنتهي المزايدة غدًا الأحد 6 أبريل 2025، وسط ترقّب من محبي الأرقام الفريدة وهواة التميز في عالم السيارات.

لو عايز تدخل مزايدة على لوحة بنفسك؟.. اتبع الطريقة التالية:

-الدخول على بوابة مرور مصر الإلكترونية من هنــــــــــــا.

-الضغط على خيار "لوحتك".

-إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق.

-اختيار "كون لوحتك الآن".

-كتابة أرقام وحروف اللوحة اللي نفسك فيها، ثم اضغط "بحث".

بعد إرسال الطلب، يتم مراجعته من إدارة الموقع، وإدراجه ضمن اللوحات المتاحة للمزايدة بأقرب وقت.

في حالة الفوز، تقدر تدفع بسهولة باستخدام بطاقتك الائتمانية أو من خلال فروع البنوك المعتمدة.



