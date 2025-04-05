للمرافعة.. تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 22 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، إلى جلسة 3 مايو؛ للمرافعة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى العاشر، اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف لإحداث الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من أداء عملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون. كما استخدمت هذه الجماعة الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها، مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

أما المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير، فقد انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بوسائلها وأغراضها. وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وحيازة ونقل وإمداد الجماعة بالأموال والبيانات مع علمهم بأنها ستستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية.