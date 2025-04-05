قرار قضائي جديد بشأن 5 متهمين في قضية رشوة وزارة الري الجديدة

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية "رشوة وزارة الري" لاتهامهم بتلقي رشاوى وهدايا وسبائك ذهب وعملات أجنبية، إلى جلسة 3 مايو المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة، وبصفتهم موظفين عموميين، قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث، مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاول من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام، وذلك كما هو مبين في التحقيقات.

كما طلب المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره ألفان جنيهًا مصريًا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.