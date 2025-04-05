226 قضية مخدرات و52 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 226 قضية مخدرات.

كما تمكنت الحملات من ضبط 43 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 52279 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

تم ضبط 226 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 252 متهماً، و43 قطعة سلاح ناري بحوزة 43 متهماً، وتنفيذ 52279 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا عددًا من الحوادث المتنوعة (4 حوادث)، و334 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 28541 مخالفة مرورية متنوعة.

تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية.