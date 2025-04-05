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لترشيد الكهرباء.. تحرير 157 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

12:54 م السبت 05 أبريل 2025

محال مخالفة

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كتب- علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 157 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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مخالفة للمحلات ترشيد الكهرباء وزارة الداخلية
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