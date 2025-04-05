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أمن المنافذ: ضبط 20 قضية متنوعة وتنفيذ 115 حكمًا قضائيًا

12:50 م السبت 05 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين (بضائع أجنبية الصنع).
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 20 قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، بالإضافة إلى تحرير 2287 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 115 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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وزارة الداخلية جرائم التهريب مخالفات الإجراءات الجمركية
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