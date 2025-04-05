قبل النطق بالحكم.. كيف أنهى "ناصر" حياة مالك مقهى أسوان بالكوربة؟

كتب: أحمد عادل

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، حكمها على "ناصر"، المتهم بقتل مالك مقهى "أسوان" بالكوربة، وذلك بعد أن تمت إحالته إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه خلال الجلسة السابقة.

وأقر المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه "حمص"، مالك مقهى "أسوان"، استمرت لقرابة خمس سنوات. وازدادت حدة الخلافات بعد امتلاك الضحية حصة في العقار الذي يقع به محل العصائر المملوك للمتهم، حيث أبدى المجني عليه رغبته في طرده من المحل.

وتابع "ناصر" في التحقيقات: "في يوم الواقعة، فوجئت بـ(حمص) متجهًا نحو المحل وهو يصرخ في وجهي ويسبّني بسبب خلاف بيننا، فأخرجت سلاحًا أبيض (سكين) واعتديت عليه بعدة طعنات قاصدًا قتله".

وأضاف المتهم: "كنت قرفان منه ومن المشاكل اللي بتحصل، طلعت من المحل بتاعي وطلعت المطوة من جيبي ودخلت عليه ضربته بيها".

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهم بيّت النية، وعقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة، فدبّر للجريمة وأعدّ العدة اللازمة، حيث جهّز سلاحًا أبيض وتربص به في المكان الذي كان يعلم مسبقًا أنه سيمر منه. وما إن ظفر به، حتى سدّد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه، فأفقدته توازنه وأوقعته أرضًا.

وأضافت النيابة أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه، موجّهًا إليه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به إصابات خطيرة أودت بحياته، وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي. كما ثبت أيضًا أنه أحرز سلاحًا أبيض (مطواة) دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.