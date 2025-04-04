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القبض على شخصين شوها وجه طالب بالشروق

11:36 م الجمعة 04 أبريل 2025

المتهمان بالاعتداء على الطالب

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على شخصين اتهمهما أب بالاعتداء على ابنه بالسلاح الأبيض بمدينة الشروق.

وحدة الرصد تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اعتداء بعض الأشخاص بالضرب على طالب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بمدينة الشروق.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من شخص حضر مع ابنه -مصاب بكدمات متفرقة بالوجه- تضرر خلاله من (شخصين- مقيمان بالقاهرة.

الأب اتهم الطرف الثاني بضرب ابنه إثر مزاحه أمام كشك محل عمل أحدهما. وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة.

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