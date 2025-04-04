"حشيش أونلاين" يوقع عصابة الكيف في قبضة أمن القليوبية
11:04 م الجمعة 04 أبريل 2025
القاهرة - مصراوي:
كشفت تحريات قطاع الأمن العام ملابسات فيديو متداول لأشخاص يروجون للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديدهم وضبطهم 3 أشخاص سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات، مشاجرة وحيازة سلاح نارى. عُثر بحوزتهم على (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات بودرة حشيش صناعى - كمية لمخدرى "الهيروين، البودر" – فردي خرطوش محلى وعدد من الطلقات).
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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