"حشيش أونلاين" يوقع عصابة الكيف في قبضة أمن القليوبية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات قطاع الأمن العام ملابسات فيديو متداول لأشخاص يروجون للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديدهم وضبطهم 3 أشخاص سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات، مشاجرة وحيازة سلاح نارى. عُثر بحوزتهم على (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات بودرة حشيش صناعى - كمية لمخدرى "الهيروين، البودر" – فردي خرطوش محلى وعدد من الطلقات).

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.