"اللعب قلب بغم".. كواليس فيديو أطفال داخل حقيبة سيارة ببورسعيد

القاهرة - مصراوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لقائد سيارة أجرة سمح لعدد من الأطفال بالجلوس داخل حقيبة السيارة وخارج زجاج النافذة الخلفية لها وقذف الأطفال المارة بقطع خرز بلاستيكية بمحافظة بورسعيد مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور)، وبمواجهته أقر باستيقاف بعض الصبية له وطلبوا منه استقلال السيارة بصحبته للتنزه مقابل مبلغ مالى، وجلوسهم بالنوافذ الخلفية وحقيبة السيارة ممسكين لعب أطفال بلاستيكية "خرز".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.