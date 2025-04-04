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"حولي الفلوس والحاجة هتوصلك".. عاطل يبيع الوهم لمتعاطي الحشيش

10:55 م الجمعة 04 أبريل 2025

المتهم

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات نشر شخص تعليقات مدعومة بصور للترويج لبيع مخدر الحشيش.

بالفحص تم تحديد وضبط مستخدم الحساب (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة) واعترف بنصبه على راغبى شراء المواد المخدرة عن طريق طلب تحويل مبالغ مالية منهم على إحدى المحافظ الإلكترونية، لإثبات الجدية فى شراء المواد المخدرة إلا أنه عقب إتمام التحويل يضع المحول منه في قائمة الحظر.

وبفحص هاتفه المحمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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