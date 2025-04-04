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غلق 126 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

03:16 م الجمعة 04 أبريل 2025

غلق المحال

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كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 126 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 126 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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