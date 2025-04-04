سقط من الدور الـ30.. حادث مروع داخل فندق شهير بوسط القاهرة

كتب - محمد شعبان:

شهد فندق في وسط القاهرة حادثا مروعا انتهى بجثة سائح ألماني سقط من الطابق الـ30.

صباح اليوم الجمعة تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من إدارة الفندق بالعثور على جثة نزيل.

التحريات الأولية أفادت بأن نزيلا يحمل الجنسية الألمانية يبلغ من العمر 87 عاما أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية واختل توازنه وسقط من الطابق الـ30.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.