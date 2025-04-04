الداخلية تضبط 58 كيلو حشيش في 4 محافظات بقيمة تتجاوز 12 مليون جنيه

كتب - علاء عمران:

تمكنت وزارة الداخلية من إحراز تقدم كبير في مكافحة تجارة المخدرات من خلال تنفيذ حملات أمنية واسعة النطاق بالتنسيق مع مديريات أمن مطروح، الجيزة، الغربية، والبحيرة. هذه الحملات أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط 58 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش في مناطق متفرقة.

في مديرية أمن مطروح، تم ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 25 كيلو جرامًا من الحشيش. بينما في مديرية أمن الجيزة، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر البودر (الحشيش الصناعي) و2 كيلو جرام من الحشيش بالإضافة إلى سلاح أبيض. وفي مديرية أمن الغربية، تم ضبط 15 كيلو جرامًا من الحشيش مع عنصرين إجراميين، وكذلك في مديرية أمن البحيرة تم ضبط 15 كيلو جرامًا أخرى من الحشيش مع أحد المتهمين.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحد من انتشار المخدرات وضبط العناصر الإجرامية.