الداخلية تضبط 217 قضية مخدرات و39 سلاح ناري خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 217 قضية مخدرات، و39 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 48,970 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكنت القوات من ضبط 235 متهمًا، وتحصيل كميات ضخمة من المخدرات، شملت أكثر من 155 كيلو جرام من الحشيش، وأكثر من 23 كيلو جرام من البانجو، و12 كيلو جرام من الهيروين، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الشابو، الهيدرو، الآيس، البودر، الاستروكس، والكوكايين، فضلاً عن ضبط 2595 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط 39 قطعة سلاح ناري، منها بندقية آلية، و8 بنادق خرطوش، و3 طبنجات، بالإضافة إلى 198 قطعة سلاح أبيض.

أما في مجال تنفيذ الأحكام، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ 48,970 حكمًا قضائيًا، شملت 124 حكم جناية، و14,919 حكم حبس جزئي، و3,165 حكم حبس مستأنف، و22,557 حكم غرامة، و**8,205 مخالفة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 168 متهمًا هاربًا، و11 متهمًا من الممارسين لأعمال البلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة. وفي إطار فحص السائقين على الطرق السريعة، تم فحص 60 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث ثبت إيجابية 10 سائقين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المتهمين والمخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.