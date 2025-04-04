الداخلية تكشف لغز جريمة الطعنة القاتلة داخل سايبر شهير بحلوان

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يعتدي على آخر داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بحلوان، ما أسفر عن وفاته.

وبالتحريات، تبين ورود إخطار لقسم شرطة حلوان من أحد المستشفيات باستقبالها جثمان طالب مقيم بدائرة القسم، متوفيًا إثر إصابته بجرح طعني نافذ في الصدر، ناتج عن مشاجرة.

وأفادت والدة المجني عليه وشقيقه بأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين أحد الأشخاص داخل محل للألعاب الإلكترونية، تطورت إلى اعتداء من الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في وفاة الطالب متأثرًا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد المتهم وضبطه، كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.