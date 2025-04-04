الأمن يضبط تجار عملات بحوزتهم 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات متتالية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يسبب آثارًا سلبية على الاقتصاد القومي.

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.